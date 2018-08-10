Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа, курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года.

В начале торгов доллар вырос на 25 копеек — до 66,9 рубля, а чуть позже поднялся выше 67 рублей. Евро снижался на 20 копеек — до 76,74 рубля, передает РИА «Новости»

Напомним, США собрались ввести против России санкции в связи с «делом Скрипалей», ограничения предусматривают полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. На этом фоне подскочил курс доллара.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов объяснил, с чем связана волатильность на российских финансовых рынках.