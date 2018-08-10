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Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
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Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа, курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года.
В начале торгов доллар вырос на 25 копеек — до 66,9 рубля, а чуть позже поднялся выше 67 рублей. Евро снижался на 20 копеек — до 76,74 рубля, передает РИА «Новости».
Напомним, США собрались ввести против России санкции в связи с «делом Скрипалей», ограничения предусматривают полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. На этом фоне подскочил курс доллара.
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов объяснил, с чем связана волатильность на российских финансовых рынках.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Россия может ответить на «химический ультиматум» США.
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