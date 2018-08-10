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Каско в России резко подешевеет
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Каско в России резко подешевеет 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
О грядущем падении цен на каско в России заявили эксперты отечественного страхового рынка. Тенденция по снижению стоимости полисов сохранится ещё как минимум два квартала.
По данным РИА «Новости», средневзвешенное падение цены на каско до конца текущего года составит 5%, однако для некоторых моделей снижение стоимости полиса окажется намного более существенным — до 15-20%. В одном лишь июле стоимость добровольной страховки снизилась на 0,4% по отношению к июню.
Падение цен на каско эксперты отрасли связывают с увеличением доли продуктов с усечённым покрытием (страхование от угона или полной гибели транспорта), а также с распространением страхования с франшизой (освобождение страховщика от возмещения убытков страхователя, не превышающих определённой величины) — скидки за франшизу могут доходить до 30-40% от базовой стоимости полиса. Отчасти падение стоимости каско происходит из-за обострения конкуренции на фоне съёживания рынка (по итогам 2017 года объём взносов упал на 4,8%).
Несмотря ни на что, страховые компании позитивно оценивают перспективы каско в России. По итогам 2018 года они ожидают роста рынка добровольного страхования на уровне 10% из-за увеличения объёмов продаж новых автомобилей.
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