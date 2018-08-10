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Российский фондовый рынок интересен, несмотря на геополитический шок последних дней
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Российский фондовый рынок интересен, несмотря на геополитический шок последних дней 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В заключительный день торговой недели перед открытием рынка складывается умеренно негативный внешний фон. Российские акции вчера чувствовали себя более уверенно, нежели накануне, рубль приостановил снижение, но лишь после значительного утреннего гэпа. Пятница часто является днем коррекции на фоне фиксации спекулятивных позиций, помимо этого снизился градус эмоциональной напряженности, и поступило несколько сглаживающих комментариев из-за океана, что в совокупности способно обеспечить смену локальных настроений, однако по-прежнему стоит сохранять осторожность и хеджировать валютный риск.
График
Инвесторы вчера значительно пересмотрели угрозу запрета на операции с долларом для госбанков России, вследствие чего акции «Сбербанка» и «ВТБ» развернулись в течение дня на 180 градусов. Бумаги первого будут особенно интересны сегодня для покупок при сопутствующей конъюнктуре рынка, но высокая волатильность способна помешать реализации планов. Вашингтон уточнил, что не планирует запрещать рейсы «Аэрофлота» в США. Это также привело к возвращению покупателей в акции.
Общая напряженность будет сохраняться на рынке как минимум до начала сентября, когда будет запущено обсуждение законопроекта об антироссийских санкциях, а скорее всего, продлится до 6 ноября, когда состоятся выборы в обе палата парламента США. Тем не менее, на российском фондовом рынке явно не будет недостатка торговых идей.
Чистый отток капитала из России в период с января по июль 2018 года вырос в 2,5 раза к 2017 году и составил $21,5 млрд, в августе тенденция только укрепится. При этом сальдо торгового баланса РФ за аналогичный период увеличилось с 67 до 104 млрд долларов, что связано преимущественно с ростом цен на экспортируемые товары.
Таблица
Ожидаемым событием сегодня является публикация уровня потребительских цен в США. На положительных ожиданиях доллар укреплялся в последние дни далеко не только к рублю. Положительная статистика по занятости вчера не помогла индексам США избежать коррекции на фоне ответных мер Китая в рамках торговых противостояний на 16 млрд долларов. В статистике «Поднебесной» впервые стали заметны последствия новых тарифов — сальдо торгового баланса сократилось на 31% в июле.
Корпоративный фон в России сегодня недостаточно насыщен, операционные результаты за 2 квартал 2018 представит только «Черкизово». По-прежнему интересен «Новатэк», который вчера значительно раньше срока запустил 2 очередь «Ямал СПГ» и уже согласовал с банками строительство 4 очереди проекта.
Прайм: последние новости
Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале торгов Сбербанк на этой неделе наблюдает низкий уровень спроса на обмен валюты, до $20 млн в день Силуанов: Экономика РФ стала гораздо устойчивее к внешним шокам
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