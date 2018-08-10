OppenheimerFunds снизил долю в «Магните» 

Семейство американских фондов OppenheimerFunds уменьшило долю владения акций торговой сети «Магнит». Её размер снизился до 4,78% с 7,28%.
Об изменении портфеля инвестора сообщается на сервере раскрытия информации. Два года назад фонд полностью вышел из капитала «Яндекса».
Ранее News.ru писал о том, что ВТБ избавился от половины доли в «Магните». Банк продал 11,82% акций сети. По предварительным данным, пакет оценивается в 62,5 млрд рублей (около $1,02 млрд). В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале «Магнита» снизилась до 17,28%.