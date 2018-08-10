Ещё
OppenheimerFunds снизил свою долю в «Магните» до 4,78% с 7,28%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.53
$
66.94
76.40
76.77
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.32
+0.04 Золото
1210.88
+0.09 РТС
1081.67
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1470
–0.0185
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

OppenheimerFunds снизил свою долю в «Магните» до 4,78% с 7,28% 

Прайм 11 минут назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американский фонд OppenheimerFunds снизил свою долю в "Магните", одном из крупнейших российских ритейлеров, до 4,78% с 7,28%, следует из материалов ритейлера.
Изменения произошли 6 августа. Теперь фонд владеет 4,876 миллиона акций «Магнита».
"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня находилось 16,96 тысячи магазинов. Выручка сети в 2017 году выросла на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами «Магнита» являются ВТБ, который владеет 17,28% акций ритейлера, а также Marathon Group (11,82% акций).
OppenheimerFunds был основан в 1959 году в США, его штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Объем активов под управлением компании по состоянию на 31 июля 2018 года превышал 249 миллиардов долларов.
Прайм: последние новости
Изъятие допдоходов в ряде отраслей превышает годовые инвестиции компаний - Лисин Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля Сбербанк на этой неделе наблюдает низкий уровень спроса на обмен валюты, до $20 млн в день
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американская ловушка: рубль ушел в пике
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Несколько слов обвалили российские компании
Пенсионерам запретят продавать квартиры
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля22
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение