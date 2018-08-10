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Вполне возможно, что ситуация декабря 2014 г повторится, когда ЦБ резко поднял вверх ставку
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Вполне возможно, что ситуация декабря 2014 г повторится, когда ЦБ резко поднял вверх ставку 

Прайм 59 минут назад
Россия стала жертвой политической игры американской элиты вследствие предвыборной борьбы между демократами и республиканцами за наибольшее количество мест в Конгрессе США. Выборы состоятся 6 ноября 2018 года, и демократы хотят взять реванш за поражение в 2016 году. Поэтому в июле перед летними каникулами конгрессменов, в Конгресс были внесены 5 законопроектов, предусматривающих нанесение существенного экономического урона России. В свою очередь, Госдеп пошел на опережение сенаторов в теме санкций, чтобы попытаться смягчить их атаки на Президента США, который представляет республиканцев. Таким образом, Госдеп вводит новые санкции против РФ с 22 августа, а через 90 дней введет второй транш санкций. Закон обязателен к исполнению, но отдельные его пункты Президент США вправе отменить. При этом, в политическом контексте речь идет о борьбе за сохранение своих мест республиканцами, а также Президентом США.
По мере приближения перевыборов в Конгресс градус напряжения усилится. Исходя из вышесказанного, мы считаем, что второй транш санкций будет введен со всеми вытекающими последствиями. Но те американские компании, которые дают деньги на войны демократов и республиканцев порекомендуют не вводить санкции против российской банковской системы. Поскольку это нанесет экономический ущерб американским держателям российского локального долга, крупным частным кредиторам, инвесторам разного ранга. Если конгрессменов или Госдеп это не остановит, то последуют судебные иски к американскому правительству с требованием о возмещении экономического ущерба. Поэтому внимание инвесторов будет сосредоточено на развитие текущей ситуации.
Российский рынок продолжит находиться в состоянии шторма, а рубль продолжит ослабление к доллару, что спровоцирует население покупать больше валюты. Вполне возможно, что ситуация декабря 2014 года повторится, когда ЦБ резко поднял вверх ключевую ставку, чтобы обездвижить рынок. При этом население опустошит банкоматы, заберет деньги со счетов, чтоб вложить их в недвижимость или купить валюты, или какую-нибудь технику, которую потом придется продавать с огромным дисконтом. Плюс денежно-кредитная политика ФРС будет способствовать вложениям в доллары, как в твердую валюту.
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