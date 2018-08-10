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Рынок акций и рубль останутся под давлением санкционных рисков
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Рынок акций и рубль останутся под давлением санкционных рисков 

Прайм 58 минут назад
Рынок акций РФ и рубль против доллара снизятся в начале торговой сессии. Риски развития санкционной темы продолжат давить на стоимость российских активов.
ПРОГНОЗЫ
В начале торгов санкционный фактор сохранит негативное влияние на российский рынок акций, на валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося движения вверх по паре доллар-рубль под давлением опасений, связанных с возможным расширением санкций со стороны США, считает Антон Старцев из компании «Олма».
Сегодня наиболее вероятный сценарий развития событий — разнонаправленная динамика иностранных валют к рублю, рост доллара с одновременной коррекцией вниз евро на фоне его динамики на форексе, оценивает Вадим Иосуб из компании «Альпари».
Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66,1-67,4 рубля, для европейской валюты — 76,1-77,6 рубля, добавил он.
Диапазон колебаний доллара сегодня составит 66,75-67,5 рубля, полагает Константин Кочергин из банка «Восточный».
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,2% на фоне продолжающегося торгового конфликта с Китаем.
В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,4-0,5%. Азиатские биржи снижались на 0,1-1,3%, японский Nikkei 225 — на 1,3%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,1%.
Стоимость нефти на утренних торгах опускалась на 0,2% — до 71,9 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро колебался на уровне 1,1464 доллара против 1,1527 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ  Российский рынок акций смог по индексу Мосбиржи практически полностью компенсировать падение среды и утра четверга, и в результате закрепился выше психологической отметки в 2300 пунктов на фоне прекращения панических распродаж, индекс РТС при этом остался в минусе на фоне ослабления рубля.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,72% — до 2309,58 пункта, индекс РТС снизился на 1,48%, до 1097,33 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов четверга вырос на 1,1 рубля — до 66,65 рубля, евро — на 0,82 рубля, до 76,95 рубля.
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