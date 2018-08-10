Определен «справедливый» курс рубля

«Справедливый» курс рубля: сколько еще падать?

Аналитики Райффайзенбанка определили справедливый курс национальной валюты с учетом платежного баланса и закупок валюты Минфином

«Справедливый» курс рубля снижается. Как следует из прогноза Райффайзенбанка, поступившего в РБК , на ослабление национальной валюты влияют не только санкции, но и фундаментальные факторы — данные платежного баланса и закупки валюты Минфином.

При текущих ценах на нефть и ускорившемся оттоке капитала справедливый курс будет ниже на 12-17%. Кроме того, из данных ЦБ следует, что в июле профицит платежного баланса оказался ниже предварительной оценки Райффайзенбанка. Аналитики связали этот факт с высоким объемом импорта либо сокращением доли ненефтегазовых доходов в общем экспорте.

Алексеем Соколовым. С ним беседовала Мария Буянкина. Прогноз Райффайзенбанка Business FM обсудила с ректором Учебного центра ФИНАМС ним беседовала Мария Буянкина.

— Вы согласны с прогнозными цифрами — снижение на 12-17%?

— Для начала не совсем понятно, что такое «справедливый курс». Курс прежде всего определяется спросом и предложением. Если аналитики рассчитывают справедливый курс через фундаментальные факторы, то это получается весьма эмпирическая величина. Мы знаем и по фондовому, и по валютному рынку, что сейчас фундаментальные расчеты достаточно слабо влияют на котировки. Но если говорить о том, снизится ли рубль, текущая динамика показывает, что он уже снижается, и снижается существенно. От следующей недели можно ждать продолжения этого движения. Но насколько сильно это будет — 12-17%, 20% или всего лишь 5%, это прогнозировать достаточно сложно.

— Райффайзенбанк также пишет, что в августе и сентябре сальдо счета текущих операций в 5-6 млрд рублей ежемесячно хватит лишь для покрытия покупок валюты Минфином. При этом с 7 августа по 6 сентября Минфин направит на закупку валюты 383 млрд рублей. Это будет рекордом за все время закупок по нынешнему бюджетному правилу. Что ждет рынок в связи с такими фактами?

— Как мы видим исторически, Минфин при помощи Центрального банка закупать валюту на рынке может по-разному — вызывая рост курса, а может достаточно аккуратно, используя различные системы закупок, которые позволяют покупать, но при этом не вызывать существенного роста курса. Это, конечно, дольше, но, тем не менее, эффективно, и ЦБ и Минфин умеют этим пользоваться. Как они будут закупать и вызовет ли это рост курса, мы пока не знаем. Но сейчас он растет достаточно активно, возможно, на основе тех факторов, о которых говорит Райффайзенбанк, также стоит вспомнить ситуацию в Турции, которая влияет на развивающиеся рынки и их валюту. Если все это сохранится, рост курса валюты продолжится. Еще интересный фактор, что в РФ предстоят достаточно крупные объемы погашения внешнего долга, и для этого тоже нужна валюта. Возможно, опираясь именно на этот фактор, Райффайзенбанк и прогнозирует объемы закупки Минфином, поскольку есть некоторые неподтвержденные данные, что на данный момент закупленной Минфином валюты не хватит для погашения долга и нужно закупать еще.

Дмитрия Степанова: Насколько вероятно снижение рубля на озвученные аналитиками Райффайзенбанка 12-17%? Мнение независимого аналитика

— С моей точки зрения, в условиях текущих курсов, возможно, Минфин сократит свои планы по покупке, потому что спрос на валюту на рынках и так на локальных максимумах этого года. Что касается дефицита и профицита бюджета, обычно наша экономика испытывает фактор либо свободных денег, в излишке, либо, наоборот, их нехватки примерно с ноября. Примерно в этот период мы увидим реальный курс, который и должен быть у нас.

— Если говорить о ближайшем времени, 22 августа будут объявлены санкции. Можно ли ожидать дальнейшего падения, когда уже будет конкретика, что будет с рублем?

— 22 августа — конечно, интересный день, но инвесторы в существенной степени заложили свои опасения. Скорее, уже сейчас инвесторов больше беспокоит то, что будет в ноябре, потому что на этот месяц анонсируется второй пакет, и в ноябре происходит борьба между республиканцами, демократами за верхнюю и нижнюю палату. На фоне этой борьбы санкции могут быть в более ужесточенном варианте. Август, мне кажется, отыгран, а ноябрь очень сильно беспокоит инвесторов.

Рубль завершил неделю снижением, которое усилилось после сообщения о двукратном увеличении США импортных пошлин на алюминий и сталь из Турции. Вечером 10 августа курс доллара составил 67,89 рубля — это максимум с августа 2016 года. Евро стоил 77,38 рубля.