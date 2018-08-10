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В МЭР рассказали об основном риске для инфляции
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В МЭР рассказали об основном риске для инфляции 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу является основным риском для продовольственной инфляции в России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минэкономразвития.
"Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках (рост цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля) является основным риском для продовольственной инфляции", — заявили в министерстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что более низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал.
Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал дефляцию в России.
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