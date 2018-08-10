Минэкономразвития сообщило о возможном ускорении инфляции из-за падения рубля

Августовское ослабление рубля может стать фактором ускорения инфляции во втором полугодии. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

"Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля", — заявили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию.

Ранее в министерстве рассказали, что снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу является основным риском для продовольственной инфляции в России.