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Минэкономразвития сообщило о возможном ускорении инфляции из-за падения рубля
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Минэкономразвития сообщило о возможном ускорении инфляции из-за падения рубля 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Августовское ослабление рубля может стать фактором ускорения инфляции во втором полугодии. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
"Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля", — заявили в министерстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию.
Ранее в министерстве рассказали, что снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу является основным риском для продовольственной инфляции в России.
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