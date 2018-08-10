Названы последствия ослабления рубля

Ослабление рубля может ускорить инфляцию в России во втором полугодии 2018 года, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Август 2018 года».

«Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — передает ТАСС содержание документа.

В МЭР считают, что снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках является основным риском для продовольственной инфляции. Ведомство указывает, что низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал.

По прогнозу Минэкономразвития, в августе инфляция в России в месячном исчислении будет находиться на околонулевом уровне, возможна дефляция в 0,1%. К концу года инфляция ускорится до 3,1%, а к концу 2019 года — до 4,3% на фоне повышения ставки НДС до 20%.