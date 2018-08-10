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Названы последствия ослабления рубля
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Названы последствия ослабления рубля 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ослабление рубля может ускорить инфляцию в России во втором полугодии 2018 года, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Август 2018 года».
«Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — передает ТАСС содержание документа.
В МЭР считают, что снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках является основным риском для продовольственной инфляции. Ведомство указывает, что низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов сам по себе рисков не создавал.
По прогнозу Минэкономразвития, в августе инфляция в России в месячном исчислении будет находиться на околонулевом уровне, возможна дефляция в 0,1%. К концу года инфляция ускорится до 3,1%, а к концу 2019 года — до 4,3% на фоне повышения ставки НДС до 20%.
Напомним, на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа, курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов объяснил, с чем связана волатильность на российских финансовых рынках.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Силуанов прокомментировал ситуацию на российских финансовых рынках Курс рубля в начале торгов снижается к доллару Цена на нефть марки Brent растёт
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