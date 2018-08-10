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Отток капитала из России в январе-июле вырос в два с половиной раза
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Отток капитала из России в январе-июле вырос в два с половиной раза 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Москва, 10 августа /Синьхуа/ — Чистый вывоз капитала из России частным сектором вырос в январе-июле 2018 года в 2,5 раза в годовом исчислении, составив 21,5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.
"Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами", — пояснил ЦБ.
По итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составил 31,3 млрд долларов.
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