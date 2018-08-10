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МЭР назвало ослабление рубля одним из факторов ускорения инфляции
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МЭР назвало ослабление рубля одним из факторов ускорения инфляции 

Банки.ру 19 минут назад
Фото: Русская Весна
Одним из факторов ускорения инфляции во второй половине 2018 года может стать ослабление рубля в начале августа. Об этом сообщается в подготовленном Минэкономразвития документе «Картина инфляции. Август 2018».
«Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля. Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017—2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — говорится в документе.
В июле годовой темп инфляции составил 2,5% против 2,3% в июне, что совпало с нижней границей прогноза Минэкономразвития. Ускорение годовой инфляции было обусловлено низкой базой июля 2017 года, что стало следствием смещения графика поступления продукции нового урожая в прошлом году.
Инфляция в годовом выражении в августе увеличится до 2,9—3,1% из-за низкой базы августа прошлого года, прогнозируют в МЭР.
Помесячные темпы роста потребительских цен в августе, как ожидается, будут находиться на околонулевом уровне — минус 0,1—0,0%.
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