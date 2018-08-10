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В российском правительстве допустили ускорение инфляции из-за обвала рубля
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В российском правительстве допустили ускорение инфляции из-за обвала рубля 

Клопс.Ru 22 минуты назад
В Минэкономразвития заявили, что рост инфляции может ускориться из-за увеличения цен на зерно в мире и ослабления рубля на фоне новых санкций США. Об этом сообщает РБК.
Годовые темпы инфляции в июле составили 2,5% по сравнению с 2,3% месяцем ранее — новый показатель совпал с нижней границей прогноза Минэкономразвития. Ускорение инфляции обусловлено более поздним поступлением нового урожая в прошлом году. Основным риском для продовольственной инфляции является снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках. Например, на Чикагской фондовой бирже фьючерсы на пшеницу с начала июля подорожали почти на 20%.
Ещё одним фактором ускорения инфляции во второй половине 2018 года может стать ослабление рубля, которое произошло в начале августа на фоне объявления новых антироссийских санкций. «Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017–2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — отмечают при этом в Минэкономразвития. Роста цен в августе аналитики ведомства не ждут: помесячные темпы инфляции будут находиться на околонулевом уровне. Однако в годовом выражении инфляция увеличится до 2,9–3,1% из-за низкой базы августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция в -0,5%. Накануне финансовые аналитики рассказали, что после резкого падения позиция рубля стабилизировалась, однако в ближайшее время не стоит ожидать возвращения национальной валюты на прежний уровень. Срочно покупать евро и доллары эксперты также не порекомендовали. Выводы специалистов об актуальном состоянии рубля — в материале «Клопс».
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