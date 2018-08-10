Американская сеть магазинов мебели Crate & Barrel уйдет из России

Американская сеть мебельных магазинов Crate & Barrel, которая входит в Otto Group (владелец ритейлеров Otto, Bonprix, логистической Hermes), уйдет с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

Сейчас у сети осталось два магазина в России — в московских ТЦ «Афимолл» и «Метрополис». Компания уточняет, что в торговых точках ритейлера идет финальная распродажа. Ранее Otto Group закрыла в России онлайн-магазины Quelle и Otto. В пресс-релизе отмечается, что этот шаг был частью глобальной стратегии группы.

«Сеть Crate & Barrel покидает российский рынок», — подтвердила изданию пресс-служба сети. Собеседник издания добавил, что решение о закрытии концептуальных магазинов бренда — стратегическое и коммерческое решение руководства компании.