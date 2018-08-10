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Американская сеть магазинов мебели Crate & Barrel уйдет из России
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Американская сеть магазинов мебели Crate & Barrel уйдет из России 

Ведомости 21 минуту назад
Фото: Ведомости
Американская сеть мебельных магазинов Crate & Barrel, которая входит в Otto Group (владелец ритейлеров Otto, Bonprix, логистической Hermes), уйдет с российского рынка. Об этом сообщает РБК.
Сейчас у сети осталось два магазина в России — в московских ТЦ «Афимолл» и «Метрополис». Компания уточняет, что в торговых точках ритейлера идет финальная распродажа. Ранее Otto Group закрыла в России онлайн-магазины Quelle и Otto. В пресс-релизе отмечается, что этот шаг был частью глобальной стратегии группы.
«Сеть Crate & Barrel покидает российский рынок», — подтвердила изданию пресс-служба сети. Собеседник издания добавил, что решение о закрытии концептуальных магазинов бренда — стратегическое и коммерческое решение руководства компании.
О том, что сеть мебельных магазинов приходит на российский рынок, стало известно летом 2014 г. На этом рынке компанию по франшизе развивали турецкие Park Avenue Group и Dogus Holding. Источник РБК, знакомый с владельцами российской сети, сообщил, что на развитие Crate & Barrel они потратили около $50 млн  Компания Crate & Barrel была основана супругами Сегал в 1962 г. в Чикаго (США). Специализируется на продажах мебели, посуды и аксессуаров для дома. Объединяет магазины в США, Канаде, ОАЭ, Сингапуре, Мексике и Колумбии, а также ведет продажи по каталогам и онлайн. В 1998 г. контрольный пакет акций Crate & Barrel купила немецкая почтовая компания Otto GmbH, что позволило расширить сеть до более чем 100 магазинов. В 2011 г. Otto получила оставшуюся часть акций.
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