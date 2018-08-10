Банк из Австралии получил право выпустить первые в мире облигации на блокчейне

«CBA уполномочен стать единственным организатором первых в мире облигаций, которые будут выпускаться, распределяться, передаваться и управляться с использованием технологии распределенного реестра», — уточняется в сообщении.

Облигации на основе блокчейна получат название «bond-i». Выпуск долговых бумаг произойдет после консультаций с инвесторами, которые проявляют к нему интерес. Блокчейн-платформа для облигаций уже разработана Центром передовых технологий CBA. Банки указывают, что у блокчейна есть потенциал для оптимизации процессов, происходящих между многочисленными посредниками и агентами рынка долгового капитала. Они надеются, что технология поможет упростить привлечение капитала и торговлю ценными бумагами, повысить эффективность работы и усилить регулятивный надзор.