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Банк из Австралии получил право выпустить первые в мире облигации на блокчейне
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Банк из Австралии получил право выпустить первые в мире облигации на блокчейне 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
«CBA уполномочен стать единственным организатором первых в мире облигаций, которые будут выпускаться, распределяться, передаваться и управляться с использованием технологии распределенного реестра», — уточняется в сообщении.
Облигации на основе блокчейна получат название «bond-i». Выпуск долговых бумаг произойдет после консультаций с инвесторами, которые проявляют к нему интерес. Блокчейн-платформа для облигаций уже разработана Центром передовых технологий CBA. Банки указывают, что у блокчейна есть потенциал для оптимизации процессов, происходящих между многочисленными посредниками и агентами рынка долгового капитала. Они надеются, что технология поможет упростить привлечение капитала и торговлю ценными бумагами, повысить эффективность работы и усилить регулятивный надзор.
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