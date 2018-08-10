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Ильдар Шайхутдинов: «Мы не догоним мировые экономики, если не научимся оценивать свои знания»
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Ильдар Шайхутдинов: «Мы не догоним мировые экономики, если не научимся оценивать свои знания» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Толчок развитию экономики Самарской области могут дать недооцененные технологии. Регион славится своим научно-техническим потенциалом. Мы говорим об инновациях, но сейчас они никаким образом не увеличивают капитализацию наших компаний. Зарубежные же коллеги измеряют нас именно по капитализации», — обозначил он проблему.
Ильдар Шайхутдинов напомнил: президент в своем послании говорил о том, что Россия должна закрепиться в топ-5 мировых экономик.
"Для этого требуются инвестиции — внутренние и внешние. Но у любой инвестиции должен быть источник. Мы свои источники исчерпали, — считает эксперт. — Я предлагаю другой формат. ВВП США сегодня составляет $19,4 трлн, а рынок деривативов — 710 млрд Деривативы — это в первую очередь ресурсы, обещающие получение высоких доходов инвестору в будущем. И этим ресурсом являются нематериальные активы, которые есть в каждой компании. Но у нас их стоимость мизерна — меньше 0,5% в экономике каждого предприятия, в экономике региона еще меньше".
Он привел данные о том, что в передовых странах мира нематериальные активы составляют 84% от ВВП.
Спикер также напомнил об опыте Японии послевоенного периода, которой удалось стать высокотехнологичной державой: «Японцы выделили финансы на создание инфраструктуры интеллектуальной собственности — они скупали по всему миру технологии, патенты, ноу-хау. И все это ставилось на балансы по рыночной стоимости — исходя из будущих доходов инвесторов от вложений. Эти компании участвовали в фондовых биржах. Уже в 85 году оборот Токийской фондовой биржи обошел оборот всех фондовых бирж мира».
"Затраты на НИОКР в российской экономике составляют треть от ее капитализации, — перешел эксперт к нашим реалиям. — Но эти затраты «сливаются» в себестоимость готовой продукции. На Западе же новые технологии и знания конвертируются в нематериальный актив, повышают капитализацию, уменьшают себестоимость и увеличивают прибыль".
По его оценкам, уже к 2024 году докапитализация российской экономики за счет правильной оценки нематериальных активов может вырасти как минимум на $150 млрд
Сейчас же доля нематериальных активов в процентах от ВВП в России не превышает 5%. А например, в Бельгии она составляет 87%, в Швеции — 76%.
"То есть мы имеем огромный потенциал роста докапитализации нашей экономики и привлечения инвестиций под эти активы, — делает вывод Ильдар Шайхутдинов. — И мы никогда не догоним мировые экономики, если не научимся управлять своими технологиями, своими знаниями".
Он также сообщил, что буквально несколько дней назад при Совете Федерации был образован совет по цифровой экономике и прошло его первое заседание, на котором был поставлен вопрос о создании центров развития интеллектуальной собственности в регионах.
"Предлагаю определить Самарскую область в качестве пилотного региона для реализации такого проекта", — завершил выступление спикер.
Напомним, стратегическая сессия «Экономический прорыв. Цифровая экономика» прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников.
Это уже четвертая стратегическая сессия за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа.
Результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров.
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В первом полугодии 2018 года наибольший прирост в регионе показали автомобилестроение и нефтехимия Из Москвы в Самару в августе можно доехать за 1999 рублей в купе Самарская область оказалась в тройке лидеров среди регионов, где прогнозируется рост зарплат
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