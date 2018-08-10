Курс доллара превысил отметку 67 рублей, евро дешевеет

Курс доллара с утра уже успел пересечь отметку в 67 рублей (в последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 рублей 3 августа 2016 года), правда, практически сразу скорректировался вниз. По данным на 10.10 мск, американская валюта торговалась на уровне 66,96 рубля, подорожав по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня на 31 копейку. При этом курс евро к рублю, напротив, снизился на 39 копеек, до 76,55 рубля, хотя днем ранее европейская валюта поднималась выше уровня в 77 рублей.

Рубль снижается под давлением опасений, связанных с возможным расширением санкций со стороны США. По прогнозам Минэкономразвития , ослабление российской валюты может ускорить инфляцию в России во II полугодии 2018 года. Об этом говорится в свежем обзоре министерства «Картина инфляции. Август 2018 года».