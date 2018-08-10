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Прогноз результатов «Норникеля» за II квартал: чистая прибыль выросла на 51% к/к
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Прогноз результатов «Норникеля» за II квартал: чистая прибыль выросла на 51% к/к 

Прайм 37 минут назад
Мы ожидаем сильных результатов за 1П18. Вместе с тем, позитивная динамика уже по большей части отражена в котировках, поскольку цены на металлы объявляются довольно регулярно. Мы не видим прочих катализаторов, дивиденды будут объявлены позднее, осенью.
В понедельник, 13 августа, Норильский никель представит финансовые результаты за 1П18 по МСФО, которые, как мы ожидаем, покажут улучшение динамики показателей п/п благодаря росту цен на металлы и увеличению объемов реализации.
— Выручка, по нашим оценкам, выросла на 12% п/п до $5.49 млрд на фоне роста цен на металлы и увеличения объемов реализации меди и МПГ  — EBITDA, как мы ожидаем, увеличилась на 28% п/п до $2.87 млрд на фоне роста выручки и небольшого ослабления рубля
— Чистая прибыль, по нашим оценкам, выросла на 51% к/к до $1.83 млрд вслед за сильной динамикой операционной прибыли
— Мы считаем, что высвобождение оборотного капитала Норникеля составило $0.25 млрд — на уровне прогноза менеджмента
— Мы полагаем, что Норникель озвучит позитивный прогноз на 2П18, поскольку цены на металлы остаются высокими (хотя и снизились незначительно), а также ввиду ослабления рубля
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