Американцы вступают в Третью мировую. Теперь — в валютную

США в последние годы регулярно развязывают финансовые войны против тех стран, которые смеют заявлять о собственной независимой экономической политике. Вот и сегодня в Вашингтоне бесконечные санкции вводят против России. А против Турции — огромные импортные пошлины. Все потому, что оба государства недавно решили отказаться от расчетов в долларах в международной торговле. Кто следующая жертва американской агрессии?

С долларом пора прощаться!

Американский доллар уже очень давно считается основной мировой валютой — стандартом, к которому привязаны любые другие национальные валюты. Поэтому большинство международных транзакций номинированы именно в долларах США. Кроме того, это еще и резервная валюта для многих государств. Такая финансовая система на планете сложилась после Бреттон-Вудской конференции 1943 года. О том, что пора бы отказаться от гегемонии доллара, говорят давно. Но по настоящему громко и всерьез заявили об этом на саммите БРИКС , который прошел в конце июля в Йоханнесбурге.

К попытке отказа от долларовой гегемонии страны БРИКС двигались давно. Еще в 2015 году был внедрен механизм условных резервов (Contingent reserve arrangement), задуманный как альтернатива Международному валютному фонду (последний, кстати, также учрежден в 1943 году на Бреттон-Вудской конференции). Цель внедрения этого механизма — избавить страны БРИКС от давления долларовой ликвидности.

С той же целью был учрежден Новый банк развития, разрешенный капитал которого составляет $100 млрд (эквивалентные суммы в национальных валютах, разумеется). Его штаб-квартира в Шанхае, а первый региональный офис открыт в Йоханнесбурге.

Среди новых финансовых инструментов — появление криптовалюты БРИКС, а также — аналога специальных прав заимствования (SDR). Кроме того, Китай уже предложил внедрить фьючерсные нефтяные контракты с «золотым» (а не долларовым!) покрытием.

К концу 2017 года объем взаимной торговли между странами БРИКС превысил $102 миллиарда. Что не так уж и много. И потому особенно важно, что на южноафриканском саммите договорились о продолжении дедолларизации своих экономик не только страны БРИКС, но также и Турция, президент которой Реджеп Эрдоган намерен присоединиться к этому межгосударственному блоку.

Бить США надо их же оружием

Турция хочет перевести торговые операции с крупнейшими внешнеэкономическими партнерами (среди которых Россия и Китай) в национальные валюты. Это позволит, по мнению Эрдогана, избавиться от экономического и политического давления США.

Сегодня американо-турецкие отношения и вправду в низшей точке за много лет: американская администрация критикует официальную Анкару за планы по поставкам российских комплексов С-400, за крепнущие отношения с Ираном (в том числе — военные), за повышение пошлин на американские товары и многое другое. Турция всерьез уже пострадала от развязанной США торговой войны: с начала года ее национальная валюта обесценилась на 20%. И теперь реальная стоимость турецкой лиры на самом низком уровне в истории.

Но и Реджеп Эрдоган ведет самую последовательную и жесткую политику в противостоянии с США. Еще в мае он обратился к нации с требованием массово избавляться от американских долларов, переводя их в национальную валюту — турецкую лиру.

А на пресс-конференции после южноафриканского саммита БРИКС Эрдоган пообещал выпустить государственные облигации, деноминированные в юанях, чтобы противостоять «предвзятым отчетам» западных рейтинговых агентств и диверсифицировать источники финансирования национальной экономики. Также Эрдоган призвал МВФ номинировать свои кредиты в золоте вместо долларов, чтобы «спасти государства и нации от американского валютного давления».

Российские официальные лица с подобными заявлениями пока не спешат — даже на фоне заявления Госдепартамента США о введении беспрецедентных по жесткости (и, по сути, абсолютно ничем не мотивированных) санкций против России. Разве что сенатор Игорь Морозов заявил, что ответом на агрессивную риторику Вашингтона должен стать массированный долларовый демпинг.

— Все страны, которые закладывают национальный суверенитет в основу своей внешней политики, должны приложить максимум усилий для перехода на расчеты в национальных валютах, — уверен Морозов.

«СП»: — Михаил Юрьевич, окончательный вариант антироссийских санкций еще не известен. А вообще, на ваш взгляд, насколько далеко американский истеблишмент готов зайти?

— В США в кругах политической элиты проснулись «демоны» Холодной войны. В конце концов, в лице России Вашингтон снова признал серьезную силу, а следовательно, — и врага. Российская карта фактически превратилась в один из основных инструментов американской внутриполитической борьбы.

Но снижению антироссийской риторики могут поспособствовать успехи республиканцев на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс. Такая победа может внести решающий перелом, укрепить позиции Трампа, и тогда антироссийские выпады его оппонентов постепенно пойдут на спад.

«СП»: — На фоне усиливающегося американского давления Турция попросилась в БРИКС. Как вы думаете, обязывает ли это Россию и дальше сближаться с Турцией на почве общего антиамериканизма?

— Очевидно, импульсивная политика Трампа «взрывает» сложившееся на сегодня в международном сообществе политическое равновесие. Мы видим это и в формировании новых взаимоотношений США с европейскими союзниками и в пересмотре наших связей с Турцией. Уверен, в новых условиях Турция, чем дальше — тем больше будет сближаться с Россией. И постепенно — с Ираном.

При этом нас сближает с Турцией не только усиливающееся политическое взаимодействие, но и общность экономических интересов. Экономическое сотрудничество России и Турции возникло на заре «перестройки». А в наши дни очевидно, что количество взаимосвязей переросло в новое качество. И оба президента, Путин и Эрдоган, вполне осознают его важность и потенциал для наших обеих стран.

«СП»: — США грозят снизить уровень дипломатических отношений с Россией. Не чревато ли это, по вашему мнению, и полным разрывом военно-политических контактов по Сирии? Что может привести к реальным военным столкновениям с американцами на Ближнем Востоке?

— На мой взгляд, определенное взаимодействие российских и американских военных в Сирии продолжится. Как раз американские военные, в отличие от политиков, не заинтересованы в повышении градуса конфронтации с Россией. И эта их позиция вносит свою умиротворяющую ноту, которую политические «ястребы» игнорировать не в состоянии.

Американские военные, в отличие от политиков, прекрасно понимают, к каким непредсказуемым последствиям могут привести возможные столкновения двух сторон. В частности — в Сирии, где обе группировки очень опасно приближены одна к другой.