Эрдоган и Меркель обсудили экономические отношения, сообщил источник

АНКАРА, 15 авг — РИА Новости , Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону отношения двух стран, канцлер отметила важность турецкой экономики для ФРГ, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента в среду.

"При сегодняшней беседе по телефону Тайип Эрдоган и Ангела Меркель обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, прежде всего, ситуацию в Сирии. Оба лидера коснулись предстоящего визита нашего президента в конце сентября в Берлин. Они договорились о встрече министров финансов Турции и Германии, которая состоится в ближайшие дни. В ходе разговора канцлер Меркель подчеркнула, что сильная экономика Турции важна и с точки зрения Германии", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оба лидера подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между Турцией и Германией и договорились продолжить взаимные визиты и контакты.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана. Введены дополнительные пошлины на импортируемые из США табачные изделия в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.