Кризис в отношениях Турции с США ставит под угрозу военные связи 

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Кризис в американо-турецких отношениях, который уже оказал серьезное давление на экономику Турции, также грозит подорвать военные связи между двумя союзниками по НАТО, пишет AFP.
Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото:. EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для New York Times в пятницу заявил, что неспособность Вашингтона «отказаться от этой тенденции к одностороннему подходу и неуважению» может привести к тому, что Анкара «начнет искать новых друзей и союзников».
Ранее состоялись телефонные переговоры между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили экономические и торговые вопросы, а также ситуацию в Сирии.
Отношения между Турцией и США в военной сфере уже осложняются тем, что Вашингтон поддерживает Силы обороны курдов (YPG), которые Анкара рассматривает как не более чем ответвление "Рабочей партии Курдистана" (PKK). Турция считает PKK террористической организацией.
Напряженность еще больше усилилась, после того как Турция договорилась о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расходах на оборону, который, в частности, запрещает поставку Турции многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных компанией Lockheed Martin, если Анкара приобретет С-400. Американские чиновники предупредили Турцию, что российские комплексы не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.
Отношения между Анкарой и Вашингтоном еще больше ухудшились, после того как администрация Трампа на прошлой неделе ввела санкции в отношении министра внутренних дел и министра юстиции Турции. Эти меры последовали за отказом Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в терроризме.
Кроме того, как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу Трамп заявил, что распорядился в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
Во вторник Эрдоган сообщил, что Турция будет бойкотировать американскую электронику, в частности iPhone от компании Apple Inc., в ответ на санкции США. Угрозы турецкого лидера показывают, что противостояние между двумя странами вряд ли скоро завершится.
Между тем, директор Центра исследования Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис заявил AFP, что исключение Турции из НАТО будет иметь катастрофические последствия.
"Нет никакой пользы в том, чтобы выгнать Турцию [из НАТО], это просто подтолкнет Турцию в объятия России", — сказал он.
Эксперты уделяют пристальное внимание авиабазе Инджирлик на юге Турции, всего в 110 км от границы с Сирией. Расположение авиабазы делает ее важным стратегическим активом для американских военных и для НАТО.
В прошлом году главный оппозиционный кандидат на президентских выборах в Турции Мухаррем Инс пригрозил закрыть Инджирлик, если США не экстрадируют исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в 2016 г. Инс уступил на выборах Эрдогану, но Инджирлик остается важным вопросом в отношениях США и Турции.
По словам экспертов, обе стороны проиграют в случае ухудшения взаимоотношений в военной сфере, но Турция пострадает сильнее.
К примеру, дипломатический кризис может создать риски для сделки по продаже Пакистану 30 ударных вертолетов турецкого производства на $1,5 млрд В производстве вертолетов используются американские запчасти, что требует разрешения на экспорт, и поставки в конечном счете могут оказаться под угрозой.
В то время как отношения Турции с Западом заметно ухудшились, страна неуклонно сближается с Востоком. Эта тенденция находит свое отражение в частых визитах китайских официальных лиц, в том числе чиновников в сфере безопасности, в Турцию.
Китайский военный атташе в Турции, выступая на мероприятии, посвященном 91-й годовщине основания Народно-освободительной армии КНР, заявил, что сотрудничество вооруженных сил двух стран даст «плодотворные результаты».