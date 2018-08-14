Кризис в отношениях Турции с США ставит под угрозу военные связи

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Кризис в американо-турецких отношениях, который уже оказал серьезное давление на экономику Турции, также грозит подорвать военные связи между двумя союзниками по НАТО , пишет AFP.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для New York Times в пятницу заявил, что неспособность Вашингтона «отказаться от этой тенденции к одностороннему подходу и неуважению» может привести к тому, что Анкара «начнет искать новых друзей и союзников».

Ранее состоялись телефонные переговоры между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным . Лидеры двух стран обсудили экономические и торговые вопросы, а также ситуацию в Сирии.

Отношения между Турцией и США в военной сфере уже осложняются тем, что Вашингтон поддерживает Силы обороны курдов (YPG), которые Анкара рассматривает как не более чем ответвление " Рабочей партии Курдистана " (PKK). Турция считает PKK террористической организацией.

Напряженность еще больше усилилась, после того как Турция договорилась о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расходах на оборону, который, в частности, запрещает поставку Турции многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных компанией Lockheed Martin, если Анкара приобретет С-400. Американские чиновники предупредили Турцию, что российские комплексы не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном еще больше ухудшились, после того как администрация Трампа на прошлой неделе ввела санкции в отношении министра внутренних дел и министра юстиции Турции. Эти меры последовали за отказом Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона , которого в Турции обвиняют в терроризме.

Кроме того, как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу Трамп заявил, что распорядился в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Во вторник Эрдоган сообщил, что Турция будет бойкотировать американскую электронику, в частности iPhone от компании Apple Inc., в ответ на санкции США. Угрозы турецкого лидера показывают, что противостояние между двумя странами вряд ли скоро завершится.

Между тем, директор Центра исследования Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис заявил AFP , что исключение Турции из НАТО будет иметь катастрофические последствия.

"Нет никакой пользы в том, чтобы выгнать Турцию [из НАТО], это просто подтолкнет Турцию в объятия России", — сказал он.

Эксперты уделяют пристальное внимание авиабазе Инджирлик на юге Турции, всего в 110 км от границы с Сирией. Расположение авиабазы делает ее важным стратегическим активом для американских военных и для НАТО.

В прошлом году главный оппозиционный кандидат на президентских выборах в Турции Мухаррем Инс пригрозил закрыть Инджирлик, если США не экстрадируют исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена , которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в 2016 г. Инс уступил на выборах Эрдогану, но Инджирлик остается важным вопросом в отношениях США и Турции.

По словам экспертов, обе стороны проиграют в случае ухудшения взаимоотношений в военной сфере, но Турция пострадает сильнее.

К примеру, дипломатический кризис может создать риски для сделки по продаже Пакистану 30 ударных вертолетов турецкого производства на $1,5 млрд В производстве вертолетов используются американские запчасти, что требует разрешения на экспорт, и поставки в конечном счете могут оказаться под угрозой.

В то время как отношения Турции с Западом заметно ухудшились, страна неуклонно сближается с Востоком. Эта тенденция находит свое отражение в частых визитах китайских официальных лиц, в том числе чиновников в сфере безопасности, в Турцию.

Китайский военный атташе в Турции, выступая на мероприятии, посвященном 91-й годовщине основания Народно-освободительной армии КНР, заявил, что сотрудничество вооруженных сил двух стран даст «плодотворные результаты».