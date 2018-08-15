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США довели отношения с Турцией почти до полного разрыва, заявили в Анкаре
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США довели отношения с Турцией почти до полного разрыва, заявили в Анкаре 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 15 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. США довели отношения с Турцией почти до полного разрыва, Анкара глубоко разочарована действиями Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».
"Из-за одного пастора США довели отношения с такой страной, как Турция, почти до полного прекращения. Они прекрасно знают наше отношение к РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. — Прим. ред.) и обещают что-то сделать, но в реальности они действуют не в удовлетворяющей нас мере. Не решается и проблема с FETO (организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. — Прим. ред.), чей глава до сих пор в США, там работают его школы, продолжается его деятельность. Наше разочарование глубокое", — сказал Калын журналистам в Анкаре.
Он добавил, что «это не только эмоциональный аспект, речь идет о нашей национальной безопасности», при этом Анкара не прекращает попыток договориться с американской стороной.
"Мы ведем переговоры с нашими американскими коллегами, и президент, и наш посол, и я лично. Там пытаются показать, будто именно Турция не имеет конструктивного подхода, но это все пропаганда. Мы готовы решить все эти вопросы путем переговоров. Но в данный момент планируемых переговоров между (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом и (американским лидером Дональдом) Трампом на повестке дня нет", — сказал представитель турецкого президента.
В пятницу Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».
Турция в ответ на санкции США резко повысила в среду пошлины на ряд американских товаров. Согласно указу Эрдогана введены дополнительные пошлины на импортируемые из США табачные изделия в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.
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