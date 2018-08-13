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Турция продолжит курс на вступление в Евросоюз, заявил глава турецкого МИД
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Турция продолжит курс на вступление в Евросоюз, заявил глава турецкого МИД 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 13 авг — РИА Новости. Турция продолжает курс на вступление в ЕС и будет выполнять свои обязательства как член НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы никогда не отказывались от полного членства в ЕС и продолжим наши реформы (по вступлению в ЕС — ред.). Мы такие же хозяева Европы, как и европейские страны. Мы ждем решения ЕС по визовому режиму. Мы продолжим также выполнять наши обязательство как член НАТО… В Европе сильна антимусульманская позиция, в соцсетях много ненависти и исламофобии, нужно исправить эту ситуацию", — заявил Чавушоглу, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.
Он отметил, что «Турция присутствует на Западе в той же мере, что и на Востоке». «Балканы, Средняя Азия, Ближний Восток — это наш регион», — сказал турецкий министр, добавив, что Турция будет укреплять свои отношения с Россией, Ираном, странами Персидского залива.
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