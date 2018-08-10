В МЭР заявили о возможном ускорении инфляции из-за ослабления рубля

Августовское ослабление курса российской валюты на фоне новостей о возможном расширении санкций может ускорить инфляцию во втором полугодии. Такой прогноз содержится в свежем обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Август 2018 года».

Впрочем, влияние этого фактора будет ограниченным, а вот снижение урожая зерновых и подорожание пшеницы на мировых фондовых рынках, по мнению ведомства, может оказаться достаточно серьезным риском для роста продовольственной инфляции. Это также отмечается в обзоре.

По данным Росстата, инфляция в июле в годовом выражении ускорилась до 2,5% после 2,3 процента в июне. С начала августа (в первую неделю) она была нулевой.