Ещё
В МЭР заявили о возможном ускорении инфляции из-за ослабления рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
67.00
76.48
76.81
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
71.73
+0.22 Золото
1206.77
–0.16 РТС
1084.56
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1463
–0.0191
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

В МЭР заявили о возможном ускорении инфляции из-за ослабления рубля 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Августовское ослабление курса российской валюты на фоне новостей о возможном расширении санкций может ускорить инфляцию во втором полугодии. Такой прогноз содержится в свежем обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Август 2018 года».
Впрочем, влияние этого фактора будет ограниченным, а вот снижение урожая зерновых и подорожание пшеницы на мировых фондовых рынках, по мнению ведомства, может оказаться достаточно серьезным риском для роста продовольственной инфляции. Это также отмечается в обзоре.
По данным Росстата, инфляция в июле в годовом выражении ускорилась до 2,5% после 2,3 процента в июне. С начала августа (в первую неделю) она была нулевой.
В прошлом году Росстат в это время фиксировал дефляцию. Она была обусловлена сезонным снижением цен на овощи и фрукты.
Российская Газета: последние новости
Когда курс доллара снова вернется к 63 рублям Курс доллара вернулся в осень 2016 года Сбербанк не увидел повышенного спроса населения на валюту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ назвал причину падение рубля265
Пенсионерам запретят продавать квартиры293
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться631
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Россиян предостерегли от покупки валюты408
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ прокомментировал падение рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение