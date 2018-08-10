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Рубль: риск «заражения» от сопоставимых валют
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Рубль: риск «заражения» от сопоставимых валют 

Прайм 20 минут назад
Сегодняшний день обещает непростое начало для рубля — USD/RUB 67.05 — коррекционное давление возвращается, однако источником выступает не столько геополитический торг между Россией и США, сколько риск «заражения» от сопоставимых валют. Турецкая лира на сегодняшних торгах теряла до 10% от стоимости (USD/TRY 6.30, в моменте вернулась к 5.82) на фоне повышенных опасений инвесторов о перспективах стабилизации внутреннего рынка валютной ликвидности после введения санкций со стороны США. Проблема имеет схожие сценарии развития с ситуацией 2014 года в России: отталкивается от дефицита текущего счета и навес внешнего валютного долга.
Есть ли риск распротстранения валютного кризиса Турции на Россию? Если убрать с повестки санкционный риск, то ответ на наш взгляд отрицательный. Профицит текущего счета и бюджета подкрепляют финансовый профиль страны. Однако, как и днем ранее, ситуацию на внутреннем рынке в перспективе месяца будет определять грамотный ответ со сторона Банк России и Минфина.
Мы сомневаемся, что бюджетное правило будет изменено под давлением текущих обстоятельств, однако объемы первичных размещений будут снижены. Со стороны Банка России, в первую очередь, должна последовать подстройка тактики покупки валюты в пользу бюджетного правила на открытом рынке. Кроме того, отсутствие признаков дефицита валюты на денежном рынке и перенос давления на инструменты хеджирования (форварды и валютные свопы) не гарантирует спокойствия в дальнейшем. По этой причине, должна быть повышена гибкость в оперативном предоставлении валютной ликвидности через стандартные инструменты (свопы и репо).
Ослабление лиры транслировалось почти в 2.0% коррекцию юэноафриканского ранда, и что более важно в коррекцию евро и фунта стерлингов. Обе пары пробыли значимые уровни поддержки — 1.15 и 1.28, соответственно — и придали импульс доллару США (DXY 96.0, +0.6%).
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