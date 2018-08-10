Рубль: риск «заражения» от сопоставимых валют

Сегодняшний день обещает непростое начало для рубля — USD/RUB 67.05 — коррекционное давление возвращается, однако источником выступает не столько геополитический торг между Россией и США, сколько риск «заражения» от сопоставимых валют. Турецкая лира на сегодняшних торгах теряла до 10% от стоимости (USD/TRY 6.30, в моменте вернулась к 5.82) на фоне повышенных опасений инвесторов о перспективах стабилизации внутреннего рынка валютной ликвидности после введения санкций со стороны США. Проблема имеет схожие сценарии развития с ситуацией 2014 года в России: отталкивается от дефицита текущего счета и навес внешнего валютного долга.

Минфина. Есть ли риск распротстранения валютного кризиса Турции на Россию? Если убрать с повестки санкционный риск, то ответ на наш взгляд отрицательный. Профицит текущего счета и бюджета подкрепляют финансовый профиль страны. Однако, как и днем ранее, ситуацию на внутреннем рынке в перспективе месяца будет определять грамотный ответ со сторона Банк России

Мы сомневаемся, что бюджетное правило будет изменено под давлением текущих обстоятельств, однако объемы первичных размещений будут снижены. Со стороны Банка России, в первую очередь, должна последовать подстройка тактики покупки валюты в пользу бюджетного правила на открытом рынке. Кроме того, отсутствие признаков дефицита валюты на денежном рынке и перенос давления на инструменты хеджирования (форварды и валютные свопы) не гарантирует спокойствия в дальнейшем. По этой причине, должна быть повышена гибкость в оперативном предоставлении валютной ликвидности через стандартные инструменты (свопы и репо).

Ослабление лиры транслировалось почти в 2.0% коррекцию юэноафриканского ранда, и что более важно в коррекцию евро и фунта стерлингов. Обе пары пробыли значимые уровни поддержки — 1.15 и 1.28, соответственно — и придали импульс доллару США (DXY 96.0, +0.6%).