МЭА: спокойствие на нефтяных рынках может быть недолгим

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что нефтяные рынки переживают короткий период спокойствия, но шторм может начаться позднее в этом году, когда новые санкции США, как ожидается, сократят поставки иранской нефти. Об этом сообщает Reuters.

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"Недавнее охлаждение рынка, обусловленное тем, что ослабла напряженность в отношении поставок в краткосрочной перспективе, цены находятся на более низком уровне, а спрос растет медленнее, может продолжаться недолго", — предупредило агентство.

"Вступление в силу санкций [США] против нефтяного сектора Ирана, возможно, в сочетании с производственными проблемами в других странах, означает, что поддержание глобального предложения может значительно осложниться" и будет происходить за счет использования запаса резервных мощностей, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Саудовская Аравия, соперник Ирана и близкий союзник Вашингтона, пообещала вмешаться в случае необходимости, чтобы предотвратить дефицит поставок.

Королевство производит около 10,4 млн баррелей в сутки и теоретически может увеличить добычу до более 12 млн б/с.

Но такой шаг оставил бы мир практически без свободных мощностей, которые необходимы для смягчения последствий возможный перебоев с поставками в таких странах-производителях, как Ливия, Венесуэла или Нигерия.

"Таким образом, перспективы рынка могут быть гораздо менее спокойными в тот момент, чем сегодня", — считают в агентстве.

Как сообщали «Вести. Экономика», США со вторника восстановили санкции, касающиеся иранского автомобильного сектора, торговли золотом и другими ключевыми металлами. Санкции против энергетического и банковского секторов ближневосточной страны вновь начнут действовать с ноября.

Помимо опасений по поводу поставок, поддержку нефтяным котировкам оказывает здоровый рост спроса, несмотря на восстановление цен.

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть на 2018 год на уровне 1,4 млн б/с, но повысило прогноз на 2019 год примерно на 110 тыс. б/с до 1,49 млн б/с.

"Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что торговая напряженность может обостриться и привести к замедлению экономического роста и, следовательно, снижению спроса на нефть", — заявило МЭА, комментируя торговый конфликт между США и Китаем.

"Однако угроза нарушения торговли может отступить так же быстро, как она нарастает, и на данном этапе трудно внести коррективы в наши базовые прогнозы по экономике и спросу на нефть", — добавило агентство.