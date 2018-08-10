Биржи Европы в минусе на фоне опасений ЕЦБ по поводу снижения турецкой лиры

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные европейские индексы в пятницу теряют 0,5-1,5% на фоне обеспокоенности Европейского центробанка (ЕЦБ) относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,66%, до 7690,31 пункта, французский CAC 40 на 1,11%, до 5441,21 пункта, немецкий DAX — на 1,58%, до 12474,33 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB падает на 1,36%, испанский IBEX 35 — на 1%.

Утром в понедельник лира обваливалась до очередного рекордного минимума по отношению к доллару, американская валюта подорожала на 12%, до 6,4684 лиры за доллар.

Снижение курса турецкой лиры вновь усилилось в пятницу после того, как газета Financial Times сообщила, что представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции — BBVA, UniCredit и BNP Paribas. Акции BBVA снижаются в цене на 3,5%, UniCredit — на 3,28%, BNP Paribas — 3,43%.

По мнению аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Market Watch, инвесторы какое-то время рассматривали разворачивающийся валютный кризис в Турции как локальную проблему, однако ускорение темпов снижения стоимости лиры, похоже, стало вызывать у них опасения.