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ЕЦБ обеспокоен влиянием девальвации турецкой лиры на банки еврозоны
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ЕЦБ обеспокоен влиянием девальвации турецкой лиры на банки еврозоны 

Прайм 42 минуты назад
Фондовые индексы США закончили торги 9 августа в минусе. S&P 500 потерял 0,14% из-за негативной динамики в акциях энергетических и финансовых компаний. Лучше рынка выглядели представители защитных секторов — телекомы и коммунальщики.
Доллар, пробив важный уровень, укрепился к основным валютам. Евро в паре с ним серьезно ослаб и опустился с 1,1610 до 1,1526.
ЕЦБ обеспокоен влиянием девальвации турецкой лиры на некоторые банки еврозоны. Как сообщает Financial Times, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, UniCredit SpA и BNP Paribas SA имеют непосредственные связи с турецкими активами и могут быть подвержены значительным рискам. Главной из возможных угроз выступает недостаточная захеджированность турецких заемщиков от девальвации, что может вызвать эффект домино в отношении их неспособности выплатить кредиты в иностранной валюте и грозит дефолтами.
Напряженная ситуация на развивающихся рынках, обусловленная, в том числе, ослаблением валют, таких как турецкая лира и российский рубль, беспокоит инвесторов. Кризис в Турции заставляет их тревожиться из-за возможного негативного влияния на европейские банки, а далее и на весь мировой банковский сектор.
Сезон отчетов подходит к концу, что также лишает рынок драйвера роста. Инвесторы массово перекладываются из акций в более безопасные активы, что вызывает укрепление доллара и американских казначейских облигаций. Повышение цен на эти бумаги приводит к снижению их доходности, что может придать позитивный импульс акциям защитных компаний, в частности сектора коммунальных услуг. Мы ожидаем, что в ходе сессии 10 августа индекс широкого рынка S&P500 снизится на 0,5%, до 2845 пунктов.
Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен за июль. Мы солидарны с общерыночным консенсусом и ожидаем роста показателя на 2,3% за месяц. Динамика цен производителей недотянула до прогнозного уровня, поэтому мы не ждем ускорения инфляции и, как следствие, существенного влияния этого фактора на рынок.
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