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В Японии во втором квартале этого года заметно восстановился экономический рост
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В Японии во втором квартале этого года заметно восстановился экономический рост 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Токио, 10 августа /Синьхуа/ — По данным, опубликованным в пятницу кабинетом министров Японии, во втором квартале 2018 года валовой внутренних продукт /ВВП/ страны вырос на 1,9 проц, что является признаком восстановления японской экономики, еще в первом квартале демонстрировавшей отрицательный рост.
По данным кабмина, после сезонной корректировки ВВП во втором квартале вырос на 0,5 проц. против предыдущего месяца, что лучше прогноза; это объясняется, главным образом, тем, что инвестиции в оборудование предприятий и личное потребление населения увеличились соответственно на 1,3 проц. и 0,7 проц.
В первом квартале в Японии наметился первый за последние два года отрицательный рост ВВП. По мнению аналитиков, данные второго квартала свидетельствуют, что основа роста японской экономики остается сравнительно крепкой, однако международные торговые трения могут привнести в японскую экономику фактор неопределенности.
Министр финансов Японии Таро Асо в пятницу отметил возможные негативные последствия торговых трений между КНР и США и некоторых других факторов для японской экономики. —0—
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