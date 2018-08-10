Таджикистан назвал выгодным ведение взаиморасчета с Россией в рублях

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Нозирджон Хикматуллозода заявил, что Таджикистан считает целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Учитывая, что большую часть внешторгоборота с Россией составляют импортные поставки в республику, считали бы целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты по этим операциям в российских рублях, чтобы избежать риски от колебаний по другим иностранным валютам", — сказал Хикматуллозода.

Он также подчеркнул, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана.