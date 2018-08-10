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Таджикистан назвал выгодным ведение взаиморасчета с Россией в рублях
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Таджикистан назвал выгодным ведение взаиморасчета с Россией в рублях 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Министр экономического развития и торговли Таджикистана Нозирджон Хикматуллозода заявил, что Таджикистан считает целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Учитывая, что большую часть внешторгоборота с Россией составляют импортные поставки в республику, считали бы целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты по этим операциям в российских рублях, чтобы избежать риски от колебаний по другим иностранным валютам", — сказал Хикматуллозода.
Он также подчеркнул, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана.
Ранее член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов сообщил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара.
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