В краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится

Накануне, на фоне повышенного неприятия к риску на глобальных площадках, доллар США продолжил удерживать сильные позиции, оказывая давление на валюты развивающихся рынков и «мэйджоры». При этом давление на евро заметно возросло после сообщений о том, что резкое снижение курса турецкой лиры может негативно отразиться на положении ряда европейских банков. Напомним, что лира только по итогам вчерашней торговой сессии потеряла более 14%, всего же с начала года — более 36%. В результате валютная пара EURUSD торгуется в районе отметки 1.145.

Дополнительно интерес к доллару США подкрепляется заявлениями главы ФРБ Чикаго г-на Эванса, который накануне сообщил, что ФРС могут потребоваться более высокие процентные ставки в перспективе.

Сегодня участники рынка ожидают данные по индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы в 15:30 мск. В случае если ожидания ускорения инфляции в Штатах найдут подтверждение, американская валюта получит дополнительную поддержку и сохранит сильные позиции на Forex. EURUSD краткосрочно 1.14-1.15.

Рубль продолжает испытывать на себе давление. Наиболее ощутимое снижение российская валюта демонстрирует в паре с долларом США, исходя из динамики валютных пар на Forex. Основным фактором давления на рубль по-прежнему остается негативный внешний фон, связанный с рисками расширения санкций.

Кроме того, сохраняющееся повышенное неприятие к риску на глобальных площадках и коррекционные настроения на нефтяном рынке, подрывают позиции рубля. Сегодня пара USDRUB торгуется вблизи отметки 67.

Умеренным позитивом для российской валюты стало заявление Банка России . Регулятор отметил, что он готов вносить коррективы в объемы ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила. Так накануне объем покупок сократился практически вдвое от плановых уровней.

В краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится. При отсутствии дополнительного негатива, связанного с санкциями, ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 66-67.3.