Geely решила сделать из Lotus конкурента Porsche и Ferrari

Прошло восемь лет с тех пор, как Lotus обьявил о планах представить шесть новых моделей, включая Esprit, Elite, Elan и Eterne. Этот смелый план так и не был воплощен в жизнь в основном из-за нехватки финансовых ресурсов.

Но с момента Парижского автосалона 2010 года многое изменилось, и одним из ключевых событий стала покупка Lotus китайской компанией Geely, которая теперь владеет контрольным пакетом акций Lotus.

Ранее Geely потратила более 11 миллиардов долларов на возрождения Volvo, и теперь, похоже, пришла очередь Lotos. По информации издания Bloomberg, Geely рассматривает возможность инвестировать в Lotus не менее 1,9 миллиарда долларов, чтобы трансформировать компанию в конкурента Porsche и Ferrari . Деньги будут использованы для постройки нового завода, центра дизайна и инноваций, а также найма 200 новых инженеров.

И хотя пока нет никаких оснований для конкретики, в докладе утверждается, что инвестиции должны проложить путь для увеличения линейки автомобилей как за счет новых, так и за счет возрожденных моделей. Стратегия направлена на возрождение Lotus как ведущего мирового бренда класса люкс.

На данный момент компания планирует запустить две новые модели в 2020 году, а также работает над двумя кроссоверами, которые должны конкурировать с BMW X4 и X6.

Помимо инвестиций Geely также желает увеличить свою долю акций в Lotus, и ведет переговоры с Etika Automotive, которая владеет миноритарной долей в пакете акций автопроизводителя.