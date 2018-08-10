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Geely решила сделать из Lotus конкурента Porsche и Ferrari
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Geely решила сделать из Lotus конкурента Porsche и Ferrari 

LiveCars.Ru 26 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Прошло восемь лет с тех пор, как Lotus обьявил о планах представить шесть новых моделей, включая Esprit, Elite, Elan и Eterne. Этот смелый план так и не был воплощен в жизнь в основном из-за нехватки финансовых ресурсов.
Но с момента Парижского автосалона 2010 года многое изменилось, и одним из ключевых событий стала покупка Lotus китайской компанией Geely, которая теперь владеет контрольным пакетом акций Lotus.
Ранее Geely потратила более 11 миллиардов долларов на возрождения Volvo, и теперь, похоже, пришла очередь Lotos. По информации издания Bloomberg, Geely рассматривает возможность инвестировать в Lotus не менее 1,9 миллиарда долларов, чтобы трансформировать компанию в конкурента Porsche и Ferrari. Деньги будут использованы для постройки нового завода, центра дизайна и инноваций, а также найма 200 новых инженеров.
И хотя пока нет никаких оснований для конкретики, в докладе утверждается, что инвестиции должны проложить путь для увеличения линейки автомобилей как за счет новых, так и за счет возрожденных моделей. Стратегия направлена на возрождение Lotus как ведущего мирового бренда класса люкс.
На данный момент компания планирует запустить две новые модели в 2020 году, а также работает над двумя кроссоверами, которые должны конкурировать с BMW X4 и X6.
Помимо инвестиций Geely также желает увеличить свою долю акций в Lotus, и ведет переговоры с Etika Automotive, которая владеет миноритарной долей в пакете акций автопроизводителя.
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