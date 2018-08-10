Bluehole и Tencent стали стратегическими партнерами

Китайский игровой гигант Tencent стал держателем акций известной корейской компании Bluehole (TERA, PUBG, A:IR), о чем сообщается в представленном несколько часов назад пресс-релизе. При этом глава совета директоров и сооснователь студии Chang Byung-gyu останется крупнейшим держателем акций.

Согласно тексту пресс-релиза, партнерство призвано усилить способности Bluehole в сфере разработки и ускорить экспансию на зарубежные рынки. Сотрудничество между компаниями началось в прошлом году, когда Tencent заинтересовалась хитом Playerunknown`s Battlegrounds, став впоследствии издателем на территории Китая и инвестировав в игру немалые средства.