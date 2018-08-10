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Рост ВВП Великобритании ускорился во втором квартале
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Рост ВВП Великобритании ускорился во втором квартале 

Investing.com Россия 9 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Согласно опубликованными в пятницу предварительными данным, во втором квартале экономический рост Великобритании значительно ускорился по сравнению со слабым началом этого года.
В отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS) сказано, что валовой внутренний продукт этой страны вырос во втором квартале на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом в соответствии с прогнозами.
В первом квартале ВВП Великобритании вырос на 0,2%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика Великобритании во втором квартале выросла на 1,3%, что также совпало с прогнозами экспертов.
В первом квартале экономический рост Великобритании в годовом исчислении составил 1,2%.
По сравнению с предыдущим кварталом инвестиции в бизнес выросли на 0,5% против снижения на 0,4% в первом квартале.
Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,3%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции в бизнес выросли на 0,8% против роста на 2,0% в первом квартале.
Во втором квартале индекс активности в сфере услуг Великобритании вырос на 0,5% против прогнозов о росте на 0,6%.
В первом квартале этого года этот показатель вырос на 0,4%.
В отчете Национальной статистической службы Великобритании (ONS) сказано: «Рост экономики во втором квартале до некоторой степени отражает влияние более теплой погоды и Кубка мира по футболу».
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