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Объёмы работ по сбору и утилизации отходов в городе Пскове выросли в 3,8 раза
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Объёмы работ по сбору и утилизации отходов в городе Пскове выросли в 3,8 раза 

Псковская губерния 10 минут назад
Объёмы работ по направлению «водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в городе Пскове выросли в 3,8 раза по сравнению с январём-июнем предыдущего года, сообщает администрация муниципалитета в отчёте за первое полугодие 2018 года. Общий объём работ составил 1 млрд 357,1 млн рублей. Таким образом, рост составил ровно 1 млрд рублей. Добавим, рост объёма работ (в денежном выражении) в обрбатывающем производстве составил 0,4 процента, в направлении «обеспечение электроэнергией, газом и паром» — 6,1 процента. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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