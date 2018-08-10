Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 1,33%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов судостроительства, коммуникаций и производства стекла.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 1,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Ebara Corp. (T:6361), которые подорожали на 415,0 п. (12,56%), закрывшись на отметке в 3.720,0. Котировки Showa Shell Sekiyu K. K. (T:5002) выросли на 149,0 п. (8,09%), завершив торги на уровне 1.990,0. Бумаги JGC Corp. (T:1963) выросли в цене на 131,0 п. (6,20%), закрывшись на отметке 2.243,0.

Лидерами падения стали акции Taiyo Yuden Co., Ltd. (T:6976), цена которых упала на 204,0 п. (6,39%), завершив сессию на отметке 2.986,0. Акции GS Yuasa Corp. (T:6674) поднялись на 31,0 п. (5,82%), закрывшись на уровне 502,0, а Advantest Corp. (T:6857) снизились в цене на 130,0 п. (4,89%) и завершили торги на отметке 2.530,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2458) превысило количество закрывшихся в плюсе (953), а котировки 201 акций практически не изменились.

Котировки акций Showa Shell Sekiyu K. K. (T:5002) выросли до исторического максимума, повысившись на 8,09%, 149,0 п., и завершили торги на отметке 1.990,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 1,92% до отметки 14.32, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $66,64 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,14%, или 0,10, до $71,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,38%, или 4,60, до отметки $1.215,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,22% до 110,84, а котировки EUR/JPY упали на 0,87%, достигнув отметки 126,95.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,50% до 95,94.