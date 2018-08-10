Индекс РТС по итогам июля — плохая и хорошая новости

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика» Анализ индекса РТС по итогам июля текущего года принёс две новости: одну плохую, другую — хорошую. Плохая: кризисный прогноз начинает сбываться, считает Сергей Блинов*, руководитель группы макроэкономических исследований ПАО «КАМАЗ»

В октябре 2017 года динамика индекса РТС позволила нам прийти к выводу, что в 2019 году (или даже чуть раньше) российская экономика может снова свалиться в рецессию. Об этом предупреждали среднегодовые темпы роста индекса РТС, достигшие пика (+26%) в июле 2017, и начавшие после того замедляться (обозначено цифрой 3 на рисунке 1).

Рисунок 1. Замедление темпов роста индекса РТС предупреждает о кризисе за 1,5-2 года

В российской истории такое уже бывало.

2006 и 2010

В 2006 и 2010 годах (точки, обозначенные цифрами 1 и 2 на графике 1) такое замедление индекса РТС стало самым ранним вестником нарастания кризисных явлений в экономике.

С временным лагом 17-30 месяцев после такого замедления начинали падать:

• производство электроэнергии;

• перевозки цемента;

• рынок грузовиков;

• рынок легковых автомобилей;

• темпы прироста ВВП.

В конечном счёте происходило прямое падение ВВП и начинался полноценный кризис.

Когда такое же замедление индекса РТС случилось в прошлом году, было совершенно естественно предположить, что оно может привести к таким же негативным последствиям, и не через 17 с лишним месяцев, а раньше, то есть, уже в 2018 году.

Ухудшение может наступить раньше: темпы роста сейчас невысоки, и перейти от замедления к падению (которое обозначено на графике красным) очень легко и индексу РТС, и ВВП. Тогда все описанные выше кризисные явления произойдут не в 2019 году, а раньше.

Прогноз начал сбываться К сожалению, сделанный в 2017 году прогноз начал сбываться. Перевозки цемента падают уже пять месяцев, с марта 2018 (рисунок 2).

Рисунок 2. Перевозки цемента падают с марта 2018 года

Удивительно, но, когда был сделан прогноз о предстоящем падении перевозок цемента, они ещё и расти-то по-настоящему не начали.

Перевозки грузов железными дорогами в июле выросли всего на 1%, приблизившись к грани, отделяющей рост от падения (рисунок 3).

Рисунок 3. Рост перевозок грузов по железным дорогам в июле 2018 составил символический 1%

Источник: Росстат

Рынок грузовиков также резко замедлился. Если торможение продлится такими же темпами, то уже следующий месяц — июль — может стать первым месяцем падения (рисунок 4).

Рисунок 4. Темпы прироста на рынке тяжёлых грузовиков замедлились с 60% в декабре 2017 до 5% в июле 2018

Источники: Автостат, ПАО КАМАЗ

Аналогичным образом замедляется рынок легковых автомобилей (рисунок 5).

Рисунок 5. Темпы прироста рынка легковых автомобилей замедлились с 30% в декабре до 11% в июле

Источники: Автостат, Ассоциация европейского бизнеса

Практически не выросло за последний год производство электроэнергии.

Другими словами, сделанный в октябре 2017 года прогноз, что кризисные явления начнут нарастать, начинает, к сожалению, сбываться. Причём происходит это не в 2019-м, а уже в текущем, 2018 году.

Новость хорошая: РТС разворачивается, и кризис, возможно, отменяется А теперь хорошая новость. Индекс РТС по итогам июля второй месяц подряд показывает небольшое, но ускорение. А это значит, что кризис, возможно, отменяется.

График 6. Индекс РТС замедлялся до мая, а в июне и июле начал ускоряться

Источник: Мосбиржа, расчёты С. Блинова

Разберёмся с этим подробнее. В мае среднегодовые темпы роста индекса были минимальными (9,72%, синяя линия на графике). С июня начался их осторожный рост, а по итогам июля темпы достигли отметки 10,5%. Синяя линия на графике развернулась вверх.

В 2001, 2003, 2005 годах подобные развороты «отменяли» поступивший ранее сигнал о кризисе в виде замедления индекса РТС, рост экономики после «ложной тревоги» успешно продолжался. Поэтому можно надеяться, что и сейчас произойдёт то же самое. Это и есть хорошая новость.

Но окончательно отменять «тревогу» пока рано. Вполне возможен и негативный сценарий. Темпы роста РТС сейчас невысоки, и падение темпов может возобновиться.

В 2008 и 2011 годах (области, выделенные красным пунктиром на диаграмме) уже бывало, что индекс, приостановив было своё замедление, затем продолжал его с новой силой. Другими словами, тогда темпы тоже делали попытку ускорения, но попытки эти были неудачными.

Судя по падению индекса РТС в первой декаде августа, такой негативный сценарий нельзя исключать и сейчас. Но выводы по итогам первой декады делать рано. Стоит внимательно присмотреться к тому, как покажет себя индекс РТС по итогам августа и в первые осенние месяцы.

*Мнение автора не является официальной позицией компании