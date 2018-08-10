Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице в конце августа

В столице откроется более 200 пунктов, куда москвичи смогут принести одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов.

Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, участниками прошлогодней акции стали более 6,1 тысячи москвичей и 473 коммерческие и торговые организации.

«Тогда удалось собрать больше 310,8 тысячи школьных принадлежностей и канцтоваров, 3,6 тысячи книг. А еще — больше пяти тонн одежды, 1,7 тысячи пар обуви, 2,6 тысячи ранцев, 168 единиц спортинвентаря, 1,9 тысячи игрушек и 400 развивающих игр. Это позволило перед новым учебным годом помочь 9914 самым нуждающимся семьям», — говорится в сообщении.