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Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице в конце августа
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Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице в конце августа 

Коньково 41 минуту назад
Фото: Коньково
В столице откроется более 200 пунктов, куда москвичи смогут принести одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов.
Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, участниками прошлогодней акции стали более 6,1 тысячи москвичей и 473 коммерческие и торговые организации.
«Тогда удалось собрать больше 310,8 тысячи школьных принадлежностей и канцтоваров, 3,6 тысячи книг. А еще — больше пяти тонн одежды, 1,7 тысячи пар обуви, 2,6 тысячи ранцев, 168 единиц спортинвентаря, 1,9 тысячи игрушек и 400 развивающих игр. Это позволило перед новым учебным годом помочь 9914 самым нуждающимся семьям», — говорится в сообщении.
Список пунктов сбора помощи можно найти на сайте Мэра и Правительства Москвы.
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