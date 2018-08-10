Законы США позволяют ужесточить санкции против России, заявил юрист

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости . Существующая в настоящее время в США нормативная база позволяет американским властям ужесточать экономические санкции в отношении России, заявил в интервью РИА Новости эксперт по санкциям, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.

"Даже существующая нормативная база оставляет большой простор для ужесточения санкционного режима в отношении России", — сказал Дораев, отвечая на вопрос об инициативах американских законодателей, требующих ввода новых санкций.

Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

По словам Дораева, новые законопроекты по введению санкций вызывают опасения. «Но стоит отметить, что в этих предложениях не содержится ничего принципиально нового по сравнению с ограничениями, предусмотренными Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), вступившим в силу год назад», — отметил эксперт.

Как пояснил собеседник агентства, многие механизмы CAATSA все еще остаются «спящими». «Как известно, исполнительные органы представили негативное заключение в отношении введения ограничительных мер против рынка российских долговых бумаг. Тем не менее, такая возможность прямо предусмотрена законом и пока остается в виде нереализованной угрозы», — сказал юрист.

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала надуманным предлог для новых санкций. Россия обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.

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