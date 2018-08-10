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«Уральские авиалинии» объявляют о скидках до 50% на прямые рейсы
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«Уральские авиалинии» объявляют о скидках до 50% на прямые рейсы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».
Приобрести авиабилеты можно на сайте, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Акция действует на следующие направления:
Новосибирск — Москва — НовосибирскТомск — Москва — ТомскЧита — Москва — ЧитаИркутск — Москва — ИркутскБарнаул — Москва — БарнаулОмск — Москва — ОмскЕкатеринбург — Чита — ЕкатеринбургСанкт-Петербург — Чита — Санкт-Петербург (период вылетов с 01 октября 2018г. по 31 марта 2019г.).
Также в акции участвуют авиабилеты со скидкой на международные направления, которые можно приобрести только на сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines:
Екатеринбург — Париж — ЕкатеринбургЕкатеринбург — Рим — ЕкатеринбургЕкатеринбург — Прага — ЕкатеринбургМосква — Франкфурт-на-Майне — МоскваМосква — Мюнхен — МоскваСанкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург (период вылетов с 17 августа по 30 ноября 2018г.).
Подробности акции на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com.
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