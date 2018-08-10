Ещё
Глава РЭЦ считает, что новые санкции США не сильно повлияют на несырьевой экспорт РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.53
$
66.94
76.46
76.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.19
+0.12 Золото
1210.88
+0.09 РТС
1084.28
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1457
–0.0197
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Глава РЭЦ считает, что новые санкции США не сильно повлияют на несырьевой экспорт РФ 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Анонсированные новые санкции со стороны США, которые могут быть введены с 22 августа, касаются лишь части товаров и не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт. Такое мнение высказал ТАСС глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.
"Анонсированные санкции касаются лишь части товаров — продукции двойного назначения. Ведь относительно бесполезные для США ограничения (такие как пошлины на экспорт металлов) уже введены. Другие значимые ограничения будут уже «выстрелом себе в ногу», поэтому, например, уже сразу есть оговорка по поводу космической отрасли. Сложно представить, что в США готовы отказаться от поставок ядерного топлива из России (по оценкам, до 20% потребностей США обеспечивается Россией)", — сказал он, отметив, что новые санкции не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт.
По словам главы РЭЦ, США входят в десятку ведущих внешнеторговых партнеров России и спрос на российские товары со стороны США растет. «Товарооборот между Россией и США развивается в русле общих тенденций: в этом году, как и в прошлом, он растет. В частности, за первое полугодие экспорт в США вырос на 10%, российская экономика получила дополнительно $481 млн По итогам первых шести месяцев текущего года мы продали в США товаров на общую сумму $5,3 млрд, при этом фактические поставки еще больше, так как часть продукции идет через посредников. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны США на российскую продукцию», — пояснил Слепнев.
В среду стало известно, что администрация США с 22 августа намерена ввести санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.
ТАСС: последние новости
Лисин: увеличение налоговой нагрузки на металлургов снизит инвестиции в отрасль Акции "Роснефти" выросли на Мосбирже на 1,5% на фоне новости о buyback Рубль полностью отыграл утреннее падение к доллару
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Несколько слов обвалили российские компании57
«Северному потоку-2» нашли альтернативу28
Пенсионерам запретят продавать квартиры
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля22
Американская ловушка: рубль ушел в пике28
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение