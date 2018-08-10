Глава РЭЦ считает, что новые санкции США не сильно повлияют на несырьевой экспорт РФ

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Анонсированные новые санкции со стороны США, которые могут быть введены с 22 августа, касаются лишь части товаров и не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт. Такое мнение высказал ТАСС глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев

"Анонсированные санкции касаются лишь части товаров — продукции двойного назначения. Ведь относительно бесполезные для США ограничения (такие как пошлины на экспорт металлов) уже введены. Другие значимые ограничения будут уже «выстрелом себе в ногу», поэтому, например, уже сразу есть оговорка по поводу космической отрасли. Сложно представить, что в США готовы отказаться от поставок ядерного топлива из России (по оценкам, до 20% потребностей США обеспечивается Россией)", — сказал он, отметив, что новые санкции не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт.

По словам главы РЭЦ, США входят в десятку ведущих внешнеторговых партнеров России и спрос на российские товары со стороны США растет. «Товарооборот между Россией и США развивается в русле общих тенденций: в этом году, как и в прошлом, он растет. В частности, за первое полугодие экспорт в США вырос на 10%, российская экономика получила дополнительно $481 млн По итогам первых шести месяцев текущего года мы продали в США товаров на общую сумму $5,3 млрд, при этом фактические поставки еще больше, так как часть продукции идет через посредников. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны США на российскую продукцию», — пояснил Слепнев.