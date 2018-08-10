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Пиковый сезон обещает рост контейнерных фрахтовых ставок, но замедление чартерного рынка
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Пиковый сезон обещает рост контейнерных фрахтовых ставок, но замедление чартерного рынка 

РЖД-Партнер 36 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Развивавшиеся в начале года в противоположных направлениях чартерный рынок и рынок спотовых фрахтовых ставок на контейнерные перевозки стали выравнивать курсы на фоне роста затрат перевозчиков и опасений в связи с начавшейся торговой войной между США и Китаем, заключают аналитики консалтинговой компании MSI в последнем обзоре рынка контейнерного судоходства. Об этом сообщает ТАСС.
Интенсивный рост ставок на чартер контейнеровозов, продолжавшийся с конца прошлого года, в последние недели приостановился. Замедление началось с сегмента фидерных судов и теперь распространилось и на более крупные суда.
Аналитик MSI Дэниел Ричардс отмечает, что хотя замедление чартерного рынка отчасти имеет сезонную природу, оно совпало с активным сокращением вместимости на сервисах линий, что скажется на динамике ставок аренды судов более крупного типоразмера.
В течение прошедшего месяца фрахтовые ставки на контейнерные перевозки улучшились. Хотя, по мнению Д. Ричардса, удержать их на этом уровне будет непросто, MSI прогнозирует средний уровень ставок на маршрутах, пересекающих Тихий океан, в предстоящем пиковом сезоне примерно на 10–15% выше прошлогодних уровней, на направлении Азия — Европа — на 5%.
Д. Ричардс отметил, что хотя рост фрахтовых ставок это, несомненно, позитивное явление, линии тем не менее остаются в очень уязвимом положении из-за резкого роста расходов.
За исключением трейда Азия — Северная Европа, ставки фрахта в настоящее время превышают прошлогодние уровни. Росту ставок способствовал более сильный спрос и более агрессивное управление вместимостью на стороне предложения, но эффект от этих факторов, по оценкам Д. Ричардса, будет в значительной степени нивелирован ростом расходов на бункер.
По прогнозам MSI, краткосрочный рост объемов на основных направлениях перевозок ускорится. Тем не менее это не сможет компенсировать слабую динамику рынка ранее в этом году. Предварительные данные портов США и обработки коносаментов свидетельствуют о том, что объемы импорта в июне резко выросли, что, возможно, стало следствием панической скупки в условиях усиливающегося торгового противостояния между США и Китаем.
Д. Ричардс добавляет, что, хотя новые торговые пошлины непосредственно касаются основных магистральных маршрутов перевозок, эффект от их введения для отрасли будет более масштабным.
"Представляется неизбежным, что США и Китай введут пошлины на большую часть или всю их взаимную торговлю. Прежде всего их последствия будут отражаться на перевозках через Тихий океан в восточном направлении. Однако важно наблюдать, как дополнительные пошлины на импорт в США скажутся на сложных трансграничных цепях поставок, по которым товары доставляются от производителей по плотной сети региональных и фидерных внутриазиатских сервисов", — отмечает он.
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