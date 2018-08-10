В Башкирии инфляция в июле составила 0,5%

Как сообщает Башстат, показатель остался на уровне предыдущего месяца. За период с начала года инфляция в республике составила 2,2%, в РФ — 2,4%. В годовом исчислении (июнь текущего года к июню прошлого) — 2,3% и 2,5% соответственно.

— Уровень инфляции в республике за семь месяцев текущего года превысил аналогичный показатель прошлого года. (2,2% против 1,5%), что обусловлено ускорением темпов роста цен на непродовольственные товары (на 1,8 процентных пункта), — говорится в заявлении.

Для сравнения, в Нижегородской области инфляция с начала года составила 3,3%, в Татарстане — 1,9%, а в Кировской области — 2,9%.

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