Турецкая лира взбудоражила рынки

Близость к отметкам исторических максимумов в индексах NASDAQ и S&P500 вселяла вчера некоторую надежду на их покорение. И действительно, первая половина торгов прошла под мерный бой барабанов быков, которым удалось поднять котировки почти до нужных отметок. По обоим индексам на максимумах дня до покорения заветной цели оставалось пройти менее 10 пунктов, то есть менее 0,15% по индексу NASDAQ и менее 0,4% по индексу S&P500. Но… силенок у быков все же не хватило. И нельзя сказать, что что-то такое особое случилось на рынке и он развернулся. Нет, отнюдь.

Просто запал покупателей был на этот день исчерпан, и рост просто-напросто захлебнулся. Ближе к концу была предпринята еще одна попытка роста, но она оказалась еще более слабой и совершенно бессмысленной. Ну а в самом конце торгов вообще прошла волна фиксации прибыли, которая свела все усилия быков на нет. И в конце концов только индексу NASDAQ удалось буквально каким-то чудом удержаться в зеленой зоне, прибавив чисто символические 0,04%. А вот его старшие собратья закрыли день хоть и с небольшими, но все же потерями. Так что можно констатировать, что упущена еще одна реальная возможность переписать исторические максимумы. Ну, нет сил у рынка расти дальше!

На отраслевом уровне про позитив вообще говорить нечего. Что же касается негативных моментов, то здесь следует отметить прежде всего продолжающееся давление на акции промышленных компаний в связи с нарастанием угроз по линии торговых войн, а также продажи в акциях нефтяного сектора на фоне продолжения падения нефтяных котировок. Короче, все как всегда и ничего нового вчерашний день нам не принес.

На уровне отдельных акций стоит отметить прежде всего взлет котировок телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL, +13,11%) после выхода неожиданно сильной квартальной отчетности. На фоне телекоммуникационных гигантов — конкурентов компаний AT&T (T, +0,4%) и Verizon Communications (VZ, +0,59%) эта компания выглядит слишком маленькой и незаметной. Более того, понятно что она испытывает серьезное давление со стороны своих конкурентов. Поэтому в последнее время CenturyLink предпринимает буквально титанические усилия, чтобы найти свое место под солнцем в узкопрофильных сфера таких как голосовые помощники, ip-телефония, различные сферы телекоммуникационного бизнеса с использованием технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Как видим, эти усилия не остались незамеченными ни потребителями, ни инвесторами.

Ожидания рынка 10 августа

Всю неделю было достаточно тихо и спокойно, и тут тебе — опа! Приплыли! Беда пришла, откуда не ждали. Точнее, вчера это было бедой отдельно взятой страны — Турции, а сегодня турецкие проблемы перекинулись на европейские страны и затем уже в ослабленном виде полетели через океан в Америку. Никуда, к сожалению, не денешься — проблемы одной страны очень быстро становятся проблемами всего мира.

А кроме этого, в воздухе по-прежнему парит угроза нарастания напряженности в торговых отношениях между странами Европы, Китая и США в связи с введением или «не введением» торговых тарифов. При этом интересно наблюдать за четкой связью между степенью зависимости той или иной страны от проблем с турецкой лирой и турецким внешним долгом. Понятно, что с Турцией больше всего связана Германия, и поэтому немецкий DAX теряет более всего — почти 2%. Далее за немцами следуют французы, и французский CAC40 снижается на 1,2%. А вот Британия живет как всегда своей жизнью, и турецкие проблемы касаются ее в гораздо меньше степени — со своими бы справиться! Как итог, британский FTSE 100 теряет вообще какие-то относительно смешные 0,7%.

Ну, а Америка как всегда пытается дистанцироваться от всей этой непонятной европейско-азиатской «катавасии», и поэтому фьючерсы на основные американские индексы пока политкорректно держатся вблизи отметок в 0,5% со знаком минус. Но ведь еще не вечер! И главное конечно, чтобы нынешнее пятнично-утреннее невеселое настроение не переросло во что-то большее и чтобы инвесторы действительно не испугались какого-то пока совершенно гипотетического мирового финансового кризиса. Так что об идее о покорении новых исторических вершин, которая еще вчера была столь актуальна, сегодня можно забыть. Нам бы эту неделю завершить в спокойном режиме!

А за выходные может как-то все устаканится? Правда, это конечно страусиная позиция. Но в нынешних нестабильных внешнеполитических условиях с зачастую совершенно неадекватными лидерами, к сожалению, нужно надеяться только на это. А посему запасаемся попкорном и идем в кино смотреть эпическую драму «Падение турецкой лиры» (ну, про рубль мы вообще тут молчим!).

Поэтому, как резюме всему выше сказанному, бросьте все и отдыхайте. Летний отдых около воды на солнце точно позволит вам забыть о сумасшедших финансовых рынках. Ну, а тот кто остается, будьте начеку и не забывайте ставить стопы. Инвестирование прямо на глазах становится очень опасным занятием. Так что берегите себя!