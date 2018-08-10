Акция по сбору вещей для малообеспеченных семей пройдет на Дмитровке

Во вторник, 28 августа, возле ТЦ «Метромаркет» на Дмитровском шоссе будет работать мобильный пункт сбора вещей для школьников из малообеспеченных семей. Мероприятие пройдет в рамках городской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!».

— Желающие оказать помощь могут принести в пункт сбора все необходимое для подготовки школьников к учебному году: одежду, обувь, канцелярские товары и письменные принадлежности. Принимаются вещи в чистом, опрятном состоянии, не требующие ремонта, — пояснил представитель ТЦСО «Тимирязевский».

Вещи можно приносить с 12.00 до 17.00 по адресу Дмитровское шоссе, д. 13а. (мю)