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Акция по сбору вещей для малообеспеченных семей пройдет на Дмитровке
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Акция по сбору вещей для малообеспеченных семей пройдет на Дмитровке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Во вторник, 28 августа, возле ТЦ «Метромаркет» на Дмитровском шоссе будет работать мобильный пункт сбора вещей для школьников из малообеспеченных семей. Мероприятие пройдет в рамках городской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!».
— Желающие оказать помощь могут принести в пункт сбора все необходимое для подготовки школьников к учебному году: одежду, обувь, канцелярские товары и письменные принадлежности. Принимаются вещи в чистом, опрятном состоянии, не требующие ремонта, — пояснил представитель ТЦСО «Тимирязевский».
Вещи можно приносить с 12.00 до 17.00 по адресу Дмитровское шоссе, д. 13а. (мю)
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