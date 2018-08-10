Сейчас сложились благоприятные условия для привлечения валютной ликвидности

С начала этой недели вместе с заметным ослаблением рубля (с 63,3 руб. до 67 руб. за долл.) произошло и сужение базисных спредов вдоль всей кривой. Так, на сроках до 1 года спреды сузились со 95-110 б.п. до 50-70 б.п., также 20-30 б.п. сузились базисы и на более длительных сроках. Аналогичная ситуация наблюдалась и в апреле, когда в период ослабления рубля с 57 руб. до 63 руб. за долл., базисные спреды на коротких сроках принимали даже отрицательные значения. По нашему мнению, такая ситуация обусловлена появлением спекулятивной составляющей на валютном рынке. Ее суть состоит в том, что нерезиденты в обмен на доллары привлекают рубли (по операциям валютный своп с локальными банками), на которые покупают доллары на спот-рынке с целью продажи по более высокому курсу (что и образует прибыль). Это создает повышательное давление на ставки по валютным свопам особенно на коротких сроках, что приводит к сужению базисных спредов.

Сейчас, судя по относительно низким рублевым ставкам по валютным свопам, спекулятивная составляющая присутствует в значительно меньшей степени, чем в апреле.

Как следствие, учитывая, что в системе по-прежнему присутствует дефицит валютной ликвидности, который до конца года будет нарастать, мы считаем, что сейчас сложились благоприятные условия для привлечения валютной ликвидности (= продавать 1-летние IRS и покупать 1-летние CCS в ожидании расширения спреда IRS-CCS на 25-50 б.п.).