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В июле CPI на Тайване вырос на 1,75 проц.
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В июле CPI на Тайване вырос на 1,75 проц. 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Тайбэй, 10 августа /Синьхуа/ — В июле 2018 года индекс потребительских цен /CPI/ на Тайване вырос на 1,75 проц. по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило тайваньское статистическое ведомство.
Повышение цен на сигареты, топливо, авиабилеты, газ, яйца, молочные продукты и зерновые стало причиной роста CPI на острове.
В июле на Тайване снизились цены на овощи, фрукты, телекоммуникационные услуги и бытовую электронику.
По итогам первых 7 месяцев этого года индекс потребительских цен на Тайване вырос на 1,65 проц. в годовом исчислении. -0-
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