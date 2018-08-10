В июле CPI на Тайване вырос на 1,75 проц.

Тайбэй, 10 августа / Синьхуа / — В июле 2018 года индекс потребительских цен /CPI/ на Тайване вырос на 1,75 проц. по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило тайваньское статистическое ведомство.

Повышение цен на сигареты, топливо, авиабилеты, газ, яйца, молочные продукты и зерновые стало причиной роста CPI на острове.

В июле на Тайване снизились цены на овощи, фрукты, телекоммуникационные услуги и бытовую электронику.

По итогам первых 7 месяцев этого года индекс потребительских цен на Тайване вырос на 1,65 проц. в годовом исчислении. -0-