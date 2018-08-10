Районам Калининградской области поручили создать запас угля на 45 дней

О подготовке к новому отопительному сезону речь шла на оперативном заседании правительства области в пятницу, 10 августа.

«В четырех муниципалитетах торги уже прошли. Еще в девяти муниципальных образованиях провести торги намечено до конца августа, а в семи — в первых числах сентября. Обращаю внимание глав, чтобы все успели до начала отопительного сезона завершить эти процедуры», — заявила заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области Людмила Пильтихина.

Отметим, что сейчас задолженность муниципалитета за топливно-энергетические ресурсы составляет 316 миллионов рублей. Из них за уголь — 144 миллиона.