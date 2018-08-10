77-летний Пеле заработал на продаже особняка более двух миллионов долларов

Легендарный 77-летний бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту — настоящее имя футболиста) продал свой роскошный дом на пляжном курорте Америке в Хэмптонсе за крупную сумму. Бывший спортсмен более 40 лет прожил в особняке, который решился выставить на торги.

По некоторым данным, скромный по своему убранству дом Пеле приобрел еще в 1979 года всего за 156 тысяч долларов. Позже футболист смог расширить свои владения, он не только сделал капительный ремонт в здании, но и достроил второй этаж, бассейн и доход к пляжу. Превратив непримечательное жилище в роскошный особняк.

Роскошный особняк Пеле продал за крупную сумму (Фото: New York Post)

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Как пишет life.ru, со ссылкой на New York Post в начале августа Пеле удалось продать дом за 2,85 миллиона долларов, в то время как первоначальная требуемая им цена составляла 3,25 миллиона долларов. При этом сам футболист давно живет в Бразилии.

Еще в 2016 году стало известно, что Пеле женился в третий раз. Избранницей футболиста стала 50-летняя бразильская бизнес-леди японского происхождения Марсия Сибель Аоки. Они познакомились еще в 80-х годах — на вечеринке в Нью-Йорке. Но тогда их пути разошлись. Случайная встреча в лифте многоэтажного дома в Сан-Паулу в 2010 году стала судбоносной. Пеле и Аоки с тех пор они не расставались.